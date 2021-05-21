«Усиление партнёрства»: США нашли способ заполучить Гренландию бесплатно

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил своё турне по арктическим государствам визитом в Гренландию. Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон передумал покупать эту территорию, но готов развивать с ней отношения. Тем временем новое правительство самого большого острова в мире хочет расширить у себя американское присутствие. На фоне усиления противостояния России, США и Китая в Арктике Гренландия осознала себя козырной картой в этой игре.

Символично, что первая встреча Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым произошла на полях заседания Арктического совета, где тема милитаризации Арктики была одной из центральных. США обеспокоены усилением военной активности России в этом регионе. Москва отвечает, что в праве распоряжаться своей территорией по своему усмотрению, и напоминает: страны НАТО тоже демонстрируют повышенное внимание к военному потенциалу региона.

После встречи с Лавровым в столице Исландии Рейкьявике Блинкен отправился в Гренландию. На острове представителю США напомнили о планах экс-президента Дональда Трампа выкупить эту территорию у Дании. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон окончательно отказался от этой идеи.

Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединённые Штаты ценят наше партнёрство и хотят усилить его, — добавил Блинкен. — Мы хотели бы найти пути усиления в том числе торгового партнёрства.

В 2019 году Дональд Трамп озвучил идею купить Гренландию у Дании из-за её стратегического положения и запасов полезных ископаемых.

Дания по сути ей владеет, — заявлял тогда Трамп. — Мы с Данией хорошие союзники, мы защищаем Данию, как мы защищаем многие части мира. Так что идея [о покупке Гренландии] возникла, и я сказал: «Конечно, я бы сделал это». Это интересно со стратегической точки зрения, и мы с ними немного поговорим. Но это не цель № 1.

В апреле парламентские выборы в Гренландии, обладающей широкой автономией в составе Дании, впервые за долгие годы выиграла оппозиционная партия «Народное сообщество», сместив партию «Вперёд», многолетних правителей острова. Образовав коалицию с небольшой партией, выступающей за независимость Гренландии, лидер «Народного сообщества» 34-летний Муте Эгеде пообещал привлечь на остров зарубежные инвестиции. Он считает, что Гренландия наконец должна начать извлекать пользу из своего географического положения и полезных ископаемых, и заманивать нужно прежде всего американских инвесторов.

Энтони Блинкен, Муте Боуруп Эгеде twitter.com/secblinken

Предложение Трампа о покупке Гренландии хоть и было названо «абсурдным», но помогло гренландцам осознать важность своей территории в арктическом противостоянии сверхдержав.

Это показывает, насколько важной может быть Гренландия в будущем, — комментирует инициативу экс-президента Муте Эгеде. — Мы находимся посередине Арктики, между Северной Америкой, Европой и восточными странами.

Ещё со времён Второй мировой войны США владеют военной базой с аэродромом и глубоководным портом Туле в Гренландии — самой северной в их распоряжении. На ней располагается мощный радар AN/FPS-132 и система раннего предупреждения о ракетном нападении, позволяющие Америке осуществлять наблюдение в том числе за российской территорией в Арктике. Тем не менее военные в Туле давно жалуются на то, что базе требуется ремонт, а условия службы там чересчур тяжёлые. Гренландцы тоже всё чаще поднимают вопрос военной базы.

Народ Гренландии хочет видеть развитие, а не просто военную базу, — заявил Муте Эгеде журналу Time. — США хотят использовать авиабазу. Мы тоже должны что-то получать с этого.

В прошлом году США открыли консульство в столице Гренландии Нууке и пообещали вложить $12 млн в гражданские проекты на острове. Но жители автономной территории считают, что этого недостаточно. Тем более что США не только не спешат вкладываться в гренландские проекты, но и препятствуют сделкам острова с Китаем.

Если вы послушаете новости, вам покажется, что Гренландия — это о противостоянии США и Китая, — отмечает директор аналитического центра Polar Research and Policy Initiative Дуэйн Менезес. — Но правда в том, что из 41 иностранной компании, обладающими лицензиями в Гренландии, 26 — британские, канадские и австралийские. Несмотря на все разговоры о экономических интересах, среди них нет ни одной американской.

Гренландия обладает крупными и пока что почти нетронутыми запасами редкоземельных металлов, использующихся для производства батарей и электроники. Важность этих ресурсов возрастает в свете желания США и Европы перейти на чистые источники энергии. При этом 70% редкоземельных металлов сегодня добываются в Китае, давая ему не только конкурентное преимущество, но и рычаг влияния на страны Запада. Земли Гренландии же, как считается, хранят 10% этого вида полезных ископаемых.

Все партии Гренландии так или иначе заявляют о стремлении к независимости. Но чтобы её достичь, автономной территории нужно придумать, откуда взять $620 млн, которые она ежегодно получает от Дании на административные нужды и которых лишится после отсоединения. Расширение американского присутствия на острове — один из вариантов, кажущихся местным жителям наиболее перспективными. Тем более что полёт от Нуука до Нью-Йорка отнимает меньше времени, чем до Копенгагена.