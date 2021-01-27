«Уроки ненависти» к русскому языку спровоцировали скандал на Украине

https://static.news.ru/photo/d96fc974-610c-11eb-9417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скандал из-за русского языка разгорается в украинском городе Днепр. Там родители учащихся одной из школ пожаловались на учительницу младших классов, которая учила детей ненавидеть русских и русский язык.

Скандальная переписка велась в группе о городском образовании в Facebook, сейчас она удалена, скриншот публикует издание Strana.ua.

Учительница на уроках убеждала детей, что человек, который не говорит по-украински, является «врагом государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли».

Родители организовали сбор подписей, чтобы их детям поменяли учительницу, однако руководство школы заявило, что «не видит криминала и заменять её не будет».

Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдёт на её работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «её негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребёнок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги, — рассказали родители.

На Украине во всех русскоязычных школах с 1 сентября 2020 года преподавание ведётся на украинском языке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко попросила лидера Украины Владимира Зеленского разобраться в её увольнении из-за поста в Facebook про русский язык. Женщина считает, что потеряла работу именно из-за того, что критиковала закон, притесняющий русский язык на Украине.