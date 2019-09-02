https://static.news.ru/photo/137cdfee-cd5c-11e9-a0f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Noaa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Северная часть Багамских островов разрушена ураган «Дориан». В эпицентре удара стихии оказались острова Большой Багама и Абако.

Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома. сообщает телеканал CNN. По данным волонтерского центра спасателей в городе Хоуп-Таун на Абако, островам нанесен катастрофический ущерб.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами опубликовал кадры из эпицентра «Дориана». Фото размещены в Twitter, на них можно увидеть, как облачный вихрь вокруг ядра урагана расширяется кверху, а внутри напоминает трибуны стадиона. По прогнозам дальше под удар стихии попадёт Флорида. Губернатор этого штата, а вслед за ним и главы Джорджии, Южной и Северной Каролины объявили эвакуацию, писал News.ru.