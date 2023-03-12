Уоллес оказался в шаге от краха надежды стать новым генсеком НАТО Telegraph: Уоллес может не стать генсеком НАТО, если Британия не увеличит военные расходы

Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес потеряет все шансы стать следующим генеральным секретарем НАТО, если в стране не увеличат расходы на оборону. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в Североатлантическом альянсе. Отмечается, что Франция, в частности, предпочла бы видеть следующим генсеком кого-то из стран Евросоюза.

Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону... Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону, — рассказал собеседник издания.

Газета отметила, что также есть опасения по поводу состояния британской армии после многих лет недофинансирования.

По данным СМИ, Уоллес входит в тройку наиболее обсуждаемых кандидатов на пост генсека ООН вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рюгге и премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года. Он выразил уверенность, что в Альянсе к этому времени ему подберут замену. Глава НАТО уже трижды продлевал срок полномочий и остается на посту генсека почти девять лет.