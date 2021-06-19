Умер писатель и сценарист Слава Сэ

https://static.news.ru/photo/9d93c23c-d0e9-11eb-8240-96000091f725_660.jpg Слава Сэ Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ, умер от коронавируса. Об этом в Facebook сообщила певица Эльмира Галеева, которая общается с женой погибшего.

Мужчина скончался на 53 году жизни.

Чуда не произошло. Слава ушёл. Наш любимый Слава. Непередаваемая боль, — написала она.

10 июня мужчина оказался в больнице после заражения коронавирусом. Он попал в реанимацию с тяжёлой формой течения болезни. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но он впал в кому.

Мужчина получил известность благодаря своему блогу в «Живом журнале», где на русском языке писал о своей работе сантехником. Позже из его постов издали книгу «Сантехник, его кот, жена и другие подробности», первый тираж которой раскупили за три дня. Также он написал произведения «Сантехник с пылу и с жаром» и «Полный сантехник».

Кроме того, он выступал сценаристом картин «Джентльмены, удачи!» и мультфильма «Три богатыря: ход конём».