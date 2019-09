О смерти футболиста сообщила пресс-служба шотландского клуба «Рейнджерс», за который он выступал в период с 2000 по 2006 год. За «Зенит» футболист играл с 2006 по 2009 год.

Rangers is deeply saddened to announce that former player Fernando Ricksen passed away this morning following his battle with motor neurone disease.