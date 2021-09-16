Украину уличили в уничтожении символов памяти победы над нацизмом

Украина уничтожает символы памяти победы над нацизмом в период Второй мировой войны. С таким обвинением выступил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, соответствующая кампания развёрнута в стране властями, несмотря на заявления главы государства Владимира Зеленского о том, что неонацистское влияние в современной Украине «меньше, чем ноль». При этом, например, военизированные организации неонацистского толка чувствуют себя там весьма вольготно.

Героизация гитлеровских пособников из числа украинских националистов возведена в ранг государственной политики — их именами называют улицы и социальные объекты, — подчеркнул Лукашевич.

Российский представитель напомнил о сносе монументов Боевой Славы во Львове. Лукашевич заявил, что надругательство над символами общей для народов бывшего СССР победы — прямое нарушение Соглашения по увековечиванию памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в ВОВ 1941–1945 годов.

Ранее издательство Верховной рады выпустило книгу, восхваляющую украинца Тараса Боровца, служившего в годы Великой Отечественной войны у немцев. Книга получила название «Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу». Издание уже закупило Минкультуры Украины для распространения в библиотеках.