Украину назвали «костью в горле» Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что для Путина Украина — это кость в горле. По его мнению, в этом году не стоит ожидать улучшения в отношениях двух стран, так как это не входит в планы российского президента. Об этом он написал в статье для издания «Главред».

Для Путина тема Украины — это кость в горле. Вопрос лишь в том, сможет ли он от этой «кости» избавиться, или, не проглотив её, этот Кощей Бессмертный задохнётся и умрёт. Для него Украина — это историческая ошибка, которую надо исправлять. Именно поэтому он отказывается от контактов с Зеленским, — написал Огрызко.

Он отметил, что Москва может начать крупномасштабные военные действия против Украины, так как Россия — не адекватная страна. «Поэтому логика здесь не будет работать — будет работать только способность дать по зубам», — заключил Огрызко.

Ранее старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман предложил направить на предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бывших президентов США. По мнению советника, политики смогут помочь решить внутренние и внешние политические проблемы страны.