Украинского школьника затравили за то, что он пел российский гимн

Украинские школьники, которые спели гимн России на камеру, вынуждены были извиниться из-за обрушившейся на них критики. Как сообщает издание УНИАН, один из них был готов сделать это на коленях.

Во время вечеринки компания школьников, проживающих в Киевской области, спели под караоке гимн России и выложили видео своего выступления в сеть. Провокационные кадры вызвали резонанс. Дети получили комментарии с критикой и были вынуждены извиняться на камеру.

Я извиняюсь за то, что пел гимн России, извиняюсь перед всей Украиной. Я могу встать на колени ради прощения. Больше такое не повторится никогда в жизни, — пообещал один из школьников.

7 августа на летних Олимпийских играх в Токио 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. После она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток. После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали «биомусором» экс-депутаты Верховной рады.