Украинский постпред в ООН представил свою версию Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/d3085436-345f-11eb-a0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».

Выступление Кислицы размещено на сайте организации.

Украина принадлежит к тем регионам, где была развязана Вторая мировая война. Однако 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал в сговоре со Сталиным, — отметил дипломат.

Он назвал украинцев и поляков «первыми жертвами этого плана».

Советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и ещё больше — в ходе отступления в 1941 году, уничтожив важную инфраструктуру в городах в преддверии наступления нацистов, — заявил Кислица.

Украина пострадала ещё раз в 1944 году, когда «советские войска стали наступать, а нацисты сжигали всё, что осталось», добавил украинский дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ обнародовала документы, рассказывающие о гражданах Украинской ССР, участвовавших в карательных операциях фашистов во время Великой Отечественной войны. Рассекреченные документы основаны на показаниях бывшего агента советских спецслужб, внедрённого в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721. Отмечаются преступления двух наиболее «кровожадных» уроженцев города Ромны.