Украинский политолог обвинил США в эксплуататорском отношении к его стране

США демонстрируют эксплуататорское отношение к Украине, когда предупреждают Россию о риске заплатить «высокую цену» в случае нападения. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, использование слова «цена» неуместно, если речь идёт о полноценном партнёрстве двух стран.

А если она окажется приемлемой для России? Если она согласится купить Украину за эти деньги? — задался вопросом специалист.

В качестве примера он привёл оборонные соглашения, заключённые США с Японией и Южной Кореей, отметив, что к Украине применяется совершенно другой подход.

Ранее на Украине выразили недовольство из-за встречи России — НАТО. Украинский депутат Сергей Шахов заявил, что западные страны продолжают обсуждать «Украину без Украины» и это может привести к обострению ситуации в регионе. Он считает, что украинская сторона может найти в переговорах между Россией и НАТО как плюсы, так и минусы, и ей стоит внимательно следить за происходящим. Депутат также посетовал, что Украина утратила свою субъектность, а за последние 30 месяцев «потеряла вообще всё».

Украинский политолог Виталий Кулик также назвал переговоры между США и Россией «неблагоприятным звоночком» для Украины. По его мнению, вопрос стратегической стабильности означает закрепление сфер влияния. Он отметил, что в данном вопросе играет роль наличие зон с исключительными интересами сторон, а также сфер с пересечением конфликтом интересов, и в последнем случае государства пытаются найти общий язык, чтобы не применять «определённые средства воздействия».