https://static.news.ru/photo/c2f84664-cf93-11e9-adf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение новой киевской власти о продаже сельскохозяйственных земель скрывает под собой как минимум одну «мину». Таким образом иностранные инвесторы получат контроль над украинскими недрами, заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Когда вы становитесь собственниками земли, газ и нефть там без вашего разрешения нельзя добывать. Поэтому продают ископаемые, — сказал Олейник в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Олейник отметил, что у новой власти ничего не выйдет, «потому что украинский народ окажет сопротивление». Политик также рассказал, что разочарован решением президента Украины Владимира Зеленского о легализации казино.

По словам Олейника, он рассчитывал, что новый президент прежде всего обратит внимание на восстановление авиационной промышленности или на возрождение космической отрасли.

Накануне премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что иностранцам разрешат приобретать земли. По его словам, для покупки участка необходимо зарегистрировать юридическое лицо и платить налоги, сообщал News.ru.