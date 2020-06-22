Украинский экс-прокурор: компании Байдена исчезли из дела Burisma

https://static.news.ru/photo/ecacd166-b48d-11ea-990d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший украинский прокурор Константин Кулик сообщил об исчезновении компаний экс-вице-президента США Джозефа Байдена из материалов дела о рекордной взятке. Заявление прозвучало на пресс-конференции, которую организовал депутат Верховной рады Андрей Деркач, продолжающий изобличать фигурантов этого расследования.

Первоначально в деле по Burisma фигурировали компании Байдена, но в том варианте предъявления обвинения, которое было вынесено по делу о взятке в $6 млн, эти компании исчезли, — сказал Кулик, ранее расследовавший коррупцию в Burisma.

Также Деркач заявил, что изначально по этому делу взятка была в $50 млн, но потом официально засветили лишь $6 млн.

12 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником через третьих лиц взятки руководству антикоррупционных органов Украины в особо крупном размере.

13 июня председатель НАБУ Артём Сытник и председатель САП Назар Холодницкий сообщили о задержании трёх человек, которые якобы и предлагали вознаграждение за закрытие уголовного производства. Двое из них, по словам Сытника, являются доверенными лицами Николая Злочевского, президента Burisma. В компании заявили, что ни её сотрудники, ни президент не имеют никакого отношения к даче взятке. При этом Сытник заявил, что к Байдену это дело отношение не имеет.

Дело Burisma

Burisma — частная газодобывающая группа Украины. Сын бывшего американского вице-президента Джо Байдена Хантер входил в её правление в то же время, когда его отец курировал вопросы Украины в Белом доме. При этом собственник Burisma Group Николай Злочевский был министром экологии Украины. Именно это ведомство выдавало лицензии на разработку газовых месторождений, большинство из которых и получала Burisma.

Ранее Деркач обнародовал документы, которые, по его словам, свидетельствуют о давлении США на правоохранительные органы его государства. Согласно им, первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в течение нескольких лет передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел, возбуждённых в отношении Burisma.

Депутат утверждал, что Джо Байден, манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных со Злочевским. Деркач также заявил, что Джо Байден получил $900 тысяч за лоббистскую деятельность от компании Burisma.

Ранее NEWS.ru писал, что Генпрокуратура Украины уволила Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании Burisma.