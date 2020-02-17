https://static.news.ru/photo/cbd33088-5183-11ea-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские прокуроры, работавшие по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе, отстранены от работы в рамках реформы генеральной прокуратуры. Расследованием от этого ведомства занимались шестеро сотрудников.

Об этом сообщает нидерландская газета NRC Next. По данным издания, случившееся не повлияет на судебный процесс над четырьмя подозреваемыми, который должен начаться 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье в 2019 году. Однако увольнения могут помешать дальнейшему расследованию в отношении других возможных подозреваемых.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.

Расследует трагедию Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. ССГ в июне 2019 года нашла четырёх людей, которые могут быть причастны к авиакатастрофе, писал NEWS.ru. Суд должен начаться в марте 2020 года. По делу проходят трое граждан России и один украинец. По данным ССГ, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.