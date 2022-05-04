Националисты расстреляли колонну беженцев под Харьковом Украинские националисты расстреляли колонну беженцев, которая следовала в Харьков

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские националисты в Харьковской области расстреляли колонну беженцев, которая направлялась из Волчанска в областной центр. В результате нападения есть погибшие и раненые, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца события.

Собеседник агентства отметил, что по беженцам открыли огонь со сторону украинского блокпоста, когда их автомобили выехали на неподконтрольную России территорию в районе посёлка Старый Салтов.

На моих глазах умерла одна бабушка, умерла моя подруга — прямое попадание через лобовое стекло в голову, — уточнил очевидец.

Ранее стало известно, что Минобороны России рассказало: в Харькове боевики теробороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных или осуждающих украинскую власть горожан. Подозрительных граждан задерживают и увозят в неизвестном направлении.