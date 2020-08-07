В скандале вокруг задержания в Белоруссии российских наёмников — очередной неожиданный поворот. Президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели долгожданный телефонный разговор, обсудив ситуацию и выразив уверенность, что она будет разрешена в «духе взаимопонимания». Беседа состоялась на фоне появления новой информации о том, будто бы наёмники были направлены под Минск украинскими спецслужбами. Такая версия по ряду причин выглядит неоднозначной и даже сомнительной, но объективно играет на пользу Лукашенко, который, до предела накалив отношения с Кремлём, теперь может «сдать назад» с минимальными репутационными потерями.

По данным источников, на которые ссылается газета «Комсомольская правда», переброска российских наёмников в Белоруссию — провокация со стороны украинских спецслужб. Последние якобы через подставных лиц, выдававших себя за представителей «Роснефти», фактически обманом подрядили «солдат удачи» на охрану объектов в Сирии с перелётом через белорусскую территорию, где тех и задержали. Целью операции, как предполагается, было вбить клин между Москвой и Минском.

В подобной версии, несмотря на то, что она подкреплена копиями сопутствующих документов, билетов и т.д., есть немало сомнительных моментов.

Во-первых, люди, схваченные под Минском, не первый день в наёмническом бизнесе. Поэтому было бы неосмотрительно предполагать, будто они не изучили досконально, точно ли из нефтяной компании им звонят, что они стали бы посылать письма на электронный адрес, который выглядит совсем неадекватно для крупной корпорации, а затем проходили бы собеседование с деликатными вопросами через далеко не самый надёжный мессенджер.

Во-вторых, даже если всё произошло именно так, это доказало бы феноменальные возможности украинских спецслужб. А в них всё совсем не гладко: реформа Службы безопасности Украины (СБУ) (или «избушки», как называют контору сами её сотрудники), призванная расширить её полномочия и инструментарий, до сих пор не проведена, а глава СБУ Иван Баканов является не столь влиятельной фигурой, чтобы без ведома президента Владимира Зеленского осуществить подобную операцию. Тем более странно допускать, что в стране, раздираемой экономическими проблемами, политическими противоречиями и конфликтом в Донбассе, нашлось время и появились ресурсы для таких диверсий.

Наконец, в-третьих, сама причина операции — посеять раздор между Москвой и Минском — звучит малоубедительно. Лукашенко и без участия других государств (включая не только Украину, но и, например, США) отлично справляется с тем, чтобы обострить отношения с Кремлём: чего только стоят его постоянные упрёки по экономическим вопросам, а также недавнее послание парламентариям. Кроме того, у Киева вполне стабильные партнёрские отношения с Минском.

При этом симптоматично, что 6 августа белорусский лидер допустил: республику «из Украины кто-то поджимает». И уже на следующий день, после появления сведений о вовлечённости СБУ, Лукашенко созвонился с Путиным, проведя, судя по всему, спокойную и конструктивную беседу.

«Украинская версия» в деле наёмников, впрочем, может не касаться Киева непосредственно. Как отметил в разговоре с NEWS.ru киевский политолог Алексей Якубин, за последние пять лет Украина превратилась в своеобразное «перекати-поле» между разными спецслужбами, в том числе зарубежными. И любая из них могла бы провернуть операцию с наёмниками, просто использовав украинские ресурсы, заказав билеты боевикам через местные агентства и т.д.

Ключевой нюанс в данном случае состоит в том, что не просматривается непосредственная заинтересованность Киева в подобных действиях: ни во вмешательстве в белорусские выборы, ни во вбивании клина между Москвой и Минском. Скорее, это вопрос к белорусскому лидеру — возможно, ему выгодно представить всю эту историю таким образом, что в ней не замешан ни он, ни Кремль. Что Украина могла бы получить от смены власти в Белоруссии? Если мы оценим уровень контактов президентов двух стран, то увидим существенную динамику. На осень запланирован совместный Форум регионов в Гродно, через украинскую территорию идут поставки нефтепродуктов для белорусских НПЗ, есть минская контактная группа. Если кому и выгодно разыгрывать карту вмешательства со стороны Киева, то это Лукашенко. Алексей Якубин украинский политолог (Киев) украинский политолог (Киев)

По мнению аналитика, для белорусского лидера версия о вовлечённости СБУ — хорошая возможность сохранить лицо на фоне зашедшего слишком далеко обострения отношений с Кремлём. Как считает Якубин, Минск не желает отдаляться от Москвы, а хочет получить возможность перевести диалог на новый уровень, сделать его менее конфликтогенным.

Основной фокус в данном случае — на будущих отношениях России и Белоруссии, а конкретно, лично Путина и Лукашенко, — заключает эксперт.

Белорусский политолог Алексей Дзермант, в свою очередь, считает, что состояние отношений РБ и РФ — не безнадёжное, но всплывшая тема украинского вмешательства вселяет тревогу.