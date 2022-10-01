Украинская разведка сравнила себя с израильским МОССАДом Руководитель ГУР МО Украины Буданов: наши спецслужбы работают в стиле разведки МОССАД

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов рассказал, что в силовых структурах страны уже работают засекреченные специалисты в стиле израильской разведки МОССАД. Отмечается, что израильская разведывательная служба проводит контртеррористические операции и операции под прикрытием, а численность ведомства носит характер гостайны. Буданов также рассказал, что как-то раз перепутал свои документы с документами засекреченной личности, передает РИА Новости.

Я сделал глупость, пришел в банк с просьбой возобновить свою карту. Предоставил документы, но это все другое лицо. Это всё и есть эта реальность, — поделился Буданов.

Он при этом выразил надежду, что такие «оперативники» не будут использованы политическим руководством страны.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали в Херсоне сотрудника МВД, передавшего спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар. По данным агентства, задержанным оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский. Он был убежден, что в доме, координаты которого он передал Киеву, проживали полицейские.

Он указал, что отметил дом на картах Google, а после отправил наводку сотруднику спецслужб Украины в мессенджере. Спустя несколько дней дом попал под обстрел. Великосельский также заявил, что денег за передачу информации он не получил.