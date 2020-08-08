Украинская оппозиция: команда Зеленского встала на путь узурпации власти

https://static.news.ru/photo/39cdf7c8-d963-11ea-83ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украинская парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что команда президента Владимира Зеленского намерена отменить местные выборы на подконтрольной Киеву территориях Донбасса.

Обанкротившаяся Зе-команда встала на путь узурпации власти на Украине. С подачи военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей готовится принятие решения об отмене местных выборов в 10 объединённых территориальных общинах (ОТО) Донецкой и восьми — Луганской области, — говорится в заявлении партии.

На днях руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили в адрес Центральной избирательной комиссии перечень объединённых территориальных общин, в которых якобы невозможно обеспечить избирательный процесс.

Зе-власть настолько боится собственного народа, что, наплевав на Конституцию Украины, собирается лишить права голоса и права на местное самоуправление около полумиллиона украинских граждан, — отмечается в заявлении.

Возможное решение об отмене выборов может затронуть Светлодарскую, Торецкую, Волновахскую, Ольгинскую, Угледарскую, Мирненскую, Сартанскую, Авдеевскую, Марьинскую и Очеретинскую общины Донецкой области и Горскую, Лисичанскую, Попаснянскую, Северодонецкую, Нижнетепловскую, Станично-Луганскую, Широковскую и Счастьинскую общины Луганской области.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимает позицию, называемую её противниками пророссийской.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной, писал NEWS.ru.