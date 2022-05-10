Экс-депутат Рады Кива предрёк Украине государственный переворот Экс-депутат Рады: оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его с власти

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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сместить его с власти, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. По его мнению, госпереворот может произойти в ближайшее время, поскольку «уничтожение группировки ВСУ в Мариуполе и окружения» является «поражением украинских войск».

После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения — фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его с власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали, — написал он в Telegram-канале.

По мнению Кивы, внутреннее противостояние на Украине за власть совсем скоро перейдёт в новую активную фазу. Политик считает, что для «националистов, таких как лидер „Азовского движения“ Андрей Билецкий», несмотря на «заигрывания Зеленского», украинский лидер останется «не своим».

Для националистов, таких как Билецкий, как бы Зеленский ни заигрывал и ни корчил из себя «своего», он всегда будет клоуном в латексе. <...> И в новой, «бандеровской Украине» ему не будет места, — написал Кива.

Политик отметил, что правительство знает о надвигающейся угрозе и готовится к ней. По этой причине, считает Кива, Киев готовит репрессии для тех, кто несёт даже потенциальную угрозу.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в Николаеве боевики теробороны проводят «карательные рейды» против мирного населения. Он утверждает, что пыткам подвергаются люди, которые имеют пророссийские взгляды.