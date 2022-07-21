Украина выдвинула условия поддержки соглашения об экспорте зерна Украина поддержит соглашение об экспорте зерна при гарантиях безопасности юга страны

Фото: Социальные сети

Делегация Украины поддержит соглашение об экспорте зерна исключительно при наличии гарантий безопасности южных регионов страны. Об этом написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Ранее стало известно, что соответствующий документ может быть подписан уже в пятницу, 22 июля.

Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, — подчеркнул Николенко.

Он также отметил, что по итогам переговоров, которые намечены на пятницу в Турции, может состояться подписание документа, «содержащего обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Чёрном море».

Ранее в администрации президента Турции сообщили, что подписание документа по «зерновому вопросу» намечено на пятницу, 22 июля. Церемония состоится в 16:30 по московскому времени в Стамбуле, в ней примут участие турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Детали документа пока не разглашаются.