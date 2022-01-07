Украина согласовала с США свои позиции перед переговорами с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о телефонном разговоре с Госсекретарём США Энтони Блинкеным, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства в Twitter. Он отметил, что стороны согласовали позиции Киева и Вашингтона в преддверии переговоров с Россией. Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс ни под каким видом не пойдёт на компромисс с РФ по базовому принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы.

Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня, — написал Кулеба.

По его словам, Блинкен сам позвонил по итогам министерской встречи НАТО и сообщил, что в Альянсе царит солидарность с Украиной.

Накануне Столтенберг также заявил, что военный потенциал и риторика России, а также события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014-м указывают на риск возникновения нового военного конфликта в Европе.

Он также отметил, что в Альянсе готовы выслушать Россию по вопросам обеспечения безопасности в мире, но не намерены идти на компромиссы по праву на присоединение.

Министры иностранных дел стран НАТО собрались на экстренную видеоконференцию, чтобы определить позицию Альянса для предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Они подчеркнули о необходимости диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией. Но при этом выразили единство в ответ на агрессию России против Украины.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.