Украина раскрыла ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС

Пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время на станции отключён один из энергоблоков.

В городе Энергодар на Запорожской АЭС отключён от единой энергосистемы третий энергоблок (работает только четвёртый блок). Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спасатели в настоящее время находятся в готовности. При этом в «Энергоатоме», являющемся оператором всех действующих в стране АЭС, сообщили со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха, что спасатели всё же прошли на территорию станции.

В свою очередь, представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что радиационный фон на станции не изменён.

Сейчас информации о нарушении радиационного фона нет, — сообщил он в эфире телеканала «Рада».

Ранее сообщалось о том, что пожар произошёл на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация завоевала господство в воздухе надо всей территорией Украины. По его словам, российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, персонал которой работает в обычном режиме.