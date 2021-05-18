Украина призвала НАТО прислать ещё кораблей в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/3f6180ea-b817-11eb-acf3-96000091f725_660.jpg Руслан Хомчак Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак попросил страны — члены НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Свой призыв Хомчак озвучил на встречах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Там он разговаривал с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом, а также с начальниками генштабов ВС Польши и Турции.

Речь шла об увеличении присутствия военно-морских и воздушных активов союзников в Чёрном море. В том числе в рамках Черноморского пакета НАТО, интенсификации мероприятий индивидуальной и коллективной подготовки войск (сил), в том числе в рамках иностранных тренировочных миссий в Украине, — пояснила пресс-служба ВСУ.

В рамках сотрудничества с НАТО Украина пригласила иностранных партнёров принять участие в военных учениях. Манёвры под названием «Объединённые усилия — 2021» пройдут на Украине в сентябре.

Ранее стало известно, что экипаж российского истребителя Су-30 увидел секретную операцию французских военных в Чёрном море. Это произошло, когда боевая машина ВКС России отправилась на перехват трёх самолётов ВВС Франции: заправщика C-135FR и двух истребителей Mirage. Журналисты Forbes считают, что французские военные хотели протестировать российскую оборону в Черноморском регионе.