Посол Украины: Киев пригласит британских военных в случае вторжения РФ

Не исключено, что Украина пригласит британских военных в случае ввода российских войск на территорию страны. Россия «создаёт туман войны», чтобы использовать это как рычаг в переговорах, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью UATV. По его словам, нужно использовать дипломатические средства, чтобы предотвратить военный конфликт.

Наша задача и наших партнёров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не позволить начаться активной фазе войны, — сказал он.

По словам дипломата, в случае обострения конфликта украинская сторона будет просить «всё что угодно», в том числе чтобы британские военные прибыли на территорию Украины.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине его президентства, сообщил, что эскалация ситуации вокруг Украины будет грозить России «катастрофой». По его словам, если подобное произойдёт, русским придётся заплатить «большую цену».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Байдена, что подобные заявления звучат ежедневно на протяжении нескольких месяцев и могут способствовать дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.