https://static.news.ru/photo/864ab1dc-499d-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Украинские власти требуют, чтобы Вашингтон вернул $30 млн, которые были выплачены за шесть контрактов на поставку американского оружия и техники.

Данное решение было принято из-за того, что эти контракты были приостановлены более чем на год. Кроме того, президент США без объяснения причины заморозил выплату Киеву $391 млн военной помощи.

Украинские чиновники предполагают, что задержки с поставками оружия могут быть связаны с попытками КНР приобрести стратегическую аэрокосмическую компанию Украины. Этой покупке пытались помешать Соединённые Штаты, сообщает Buzzfeed News со ссылкой на свои источники.

Как писал NEWS.ru, Штаты намерены увеличить финансирование на оказание военной помощи зарубежным странам, включая Незалежную и Грузию. Деньги пойдут на противодействие «влиянию и агрессии РФ».