Украина попросила Канаду не передавать РФ турбину для «Северного потока» Reuters: Украина попросила Канаду не передавать России турбину для «Северного потока»

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Украины просят Канаду не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины. Как утверждают в Киеве, передача турбины, которая в настоящее время находится в канадском Монреале на ремонте, станет нарушением санкций в отношении России.

Санкции запрещают передачу любого газового оборудования. Если, не дай бог, это решение будет утверждено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам, чтобы они пересмотрели свой подход. Ведь если страны не выполняют согласованные ими решения о санкциях, то о какой солидарности можно говорить? — сказал собеседник агентства.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока» до начала работ по профилактике газопровода. Хабек заявил, что Германии необходимы мощности «Северного потока» для заполнения хранилищ.

Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить турбину в Россию, доставьте её в Германию, — сказал вице-канцлер в интервью агентству Bloomberg.

Хабек подчеркнул, что первым готов отстаивать принятие нового пакета жёстких санкций Евросоюза в отношении России, но при этом они «должны бить» по РФ сильнее, чем по экономике стран Запада.

В настоящее время сейчас газопровод «Северный поток», который остаётся главным маршрутом поставок голубого топлива из РФ в ФРГ, используется лишь на 40% мощности. В июне «Газпром» сократил поставки по нему на 60%. В Москве настаивают, что проблема связана с казусом вокруг турбин Siemens, застрявших после ремонта в Канаде. Оттава не возвращает их Берлину из-за санкций, введённых против РФ. При этом немецкие политики опасаются, что техническая пауза может превратиться в «политическую», но российская сторона заявила об отсутствии опасений на этот счёт.