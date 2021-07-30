Украина ответила на требования Германии о «формуле Штайнмайера»

Киев мог бы прямо сейчас включить «формулу Штайнмайера» в действующее законодательство, как настаивает Германия, но Россия требует разработать под неё отдельный закон. Об этом сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики Алексей Резников в интервью «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что формально для имплементации «формулы Штайнмайера» достаточно вставить её в текст закона о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Если это единственное условие, я уверен, Украина с удовольствием на него пойдёт, — пояснил Резников.

Ранее в МИД Германии заявили, что Россия и Украина должны полностью реализовать решения парижского саммита от декабря 2019 года, чтобы улучшить ситуацию для жителей востока Украины. Берлин призвал Москву заниматься конструктивными действиями по урегулированию конфликта. В МИД Германии убеждены, что Украина должна выполнить обязательства в части имплементации так называемой формулы Штайнмайера в своё законодательство. Минские соглашения вновь названы незаменимой основой урегулирования конфликта.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».