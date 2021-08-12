Украина отправила Литве тонны колючей проволоки для строительства «стены»

Власти Украины отправили в Литву почти 38 тонн колючей проволоки для строительства защитного ограждения от беженцев, попадающих в страну из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Поставка проволоки является первым этапом по отправке гуманитарного груза в Литву. Её должны передать представителям Службы охраны госграницы страны сотрудники ГСЧС.

Решение об отправке проволоки было принято кабинетом министров Украины после того, как Литва обратилась за помощью из-за нехватки технических средств для строительства заграждения. Указ о представлении гуманитарной помощи был подписан президентом страны Владимиром Зеленским 3 августа.

Литва решила защититься от мигрантов из Белоруссии четырёхметровой оградой после того, как ситуация на границе двух стран ухудшилась. Ограда будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока. Строительство этого сооружения потребует вливания $152 млн. В Вильнюсе рассчитывали на финансовую помощь Еврокомиссии, но в Европе отказались выделять деньги.