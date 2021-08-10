ЕС не профинансирует возведение стены на границе Белоруссии и Литвы
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:35, 10 августа 2021
Фото: imago images/Scanpix/TASS
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Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать из бюджета Евросоюза возведение стены на белорусско-литовской границе. Об этом заявил представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.
Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС,— отметил он.
Ранее власти Литвы решили защититься от мигрантов из Белоруссии четырёхметровой оградой. Она будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. На строительство стены уйдёт €152 млн и два года времени.
Президент страны Гитанас Науседа считает, что это слишком долгий срок. Он призвал к участию в строительстве все заинтересованные и обладающие опытом стороны.
Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе Петра Шульгу для обсуждения ситуации с беженцами на границе с Литвой. Ему заявили о необходимости соблюдения Минском своих международных обязательств. Председатель Еврокомиссии Набиля Массрали заявила, что в ЕС обеспокоены инструментализацией проблем беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой.