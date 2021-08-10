ЕС не профинансирует возведение стены на границе Белоруссии и Литвы

Еврокомиссия (ЕК) не будет финансировать из бюджета Евросоюза возведение стены на белорусско-литовской границе. Об этом заявил представитель ЕК Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС, — отметил он.

Ранее власти Литвы решили защититься от мигрантов из Белоруссии четырёхметровой оградой. Она будет сделана из сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. На строительство стены уйдёт €152 млн и два года времени.

Президент страны Гитанас Науседа считает, что это слишком долгий срок. Он призвал к участию в строительстве все заинтересованные и обладающие опытом стороны.

Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза вызвала временного поверенного в делах Белоруссии в Брюсселе Петра Шульгу для обсуждения ситуации с беженцами на границе с Литвой. Ему заявили о необходимости соблюдения Минском своих международных обязательств. Председатель Еврокомиссии Набиля Массрали заявила, что в ЕС обеспокоены инструментализацией проблем беженцев и мигрантов, что является неприемлемой практикой.