Украина освободит осуждённых с реальным военным опытом

Принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным военным опытом, чтобы «они загладили вину», заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видеообращение украинского лидера опубликовано в его Telegram-канале. Он подтвердил, что с них снимаются все санкции.

Участники боевых действий с боевым опытом будут освобождены из под ареста и смогут компенсировать свою вину в самых жарких точках войны, — заявил президент.

Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении страны в организацию по новой специальной процедуре. По словам президента, Украина хочет быть «вместе со всеми европейцами».

С минуты на минуты в Гомельской области начнутся переговоры между украинской и российской сторонами в Гомельской области. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящие переговоры с РФ, признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют». На решение Зеленского отправить в Белоруссию переговорщиков повлиял телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прошёл 27 февраля.