Украина объявила о готовности к «плану Б» в отношениях с Россией

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев и Вашингтон готовы к плану Б в отношениях с Россией. На данный момент рассматриваются два варианта, приводит слова украинского дипломата LB.ua.

Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над вариантом А — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому также все активно готовятся, — заявила Маркарова.

Маркарова не стала уточнять, что именно она имеет в виду под планом Б, но при этом не стала отрицать уточнение журналиста о «потенциальном военном противостоянии» и подготовке Украины и западных государств к нему.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не планировала и не собирается осуществлять военное вторжение на Украину. По её словам, РФ по-прежнему выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о подготовке столицы Украины к территориальной обороне от России. По его словам, это надо сделать в кратчайшие сроки и готовиться «к самому худшему».