https://static.news.ru/photo/7df2f158-bab8-11e9-964a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Украинская сторона разрешила российскому самолёту войти в своё воздушное пространство, несмотря на запрет, чтобы избежать аварийной ситуации.

Об этом сообщили в госпредприятии по обслуживанию воздушного движения «Украэрорух».

Киев не имел права не пустить российский самолёт, так как гроза и аналогичные метеоявления считаются чрезвычайной ситуацией, пояснила пресс-секретарь «Украэроруха» Руслана Данылив, передаёт РИА Новости .

Если, не дай боже, что-то произошло бы с этим судном в грозе, где оно вылетало, то это была бы вина Украины, — добавила она.

При этом Данылив посетовала на обвинения некоторых украинских граждан, которые обвиняют в соцсетях «Украэрорух» в предательстве и действиях против Украины.

7 августа Boeing 738 авиакомпании S7, следовавший рейсом Бари — Москва, отклонился от маршрута и пролетел над Украиной. Командир экипажа запросил разрешение у диспетчера на пролёт над территорией Украины для обхода грозового фронта по маршруту следования.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель российского МИДа Мария Захарова поблагодарила Киев за соблюдение стандартов ICAO (Международная организация гражданской авиации), которые требуют избегать аварийных ситуаций.