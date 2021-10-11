Украина потребовала «наказать» Россию за инцидент в Керченском проливе

В Киеве уверены, что международный арбитражный суд в Гааге признает Россию виновной по делу об инциденте в Керченском проливе в 2018 году. Ранее Москва воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража, сообщается на сайте МИД Украины.

В Гааге до 16 октября пройдут слушания по делу между Россией и Украиной, касающегося инцидента в Керченском проливе в 2018 году. Юрисдикционные возражения РФ касаются иска Украины, требующей признать, что российская сторона нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесёт ответственность за грубые нарушения морского права, — говорится в заявлении МИД.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач рассказал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко планировал во второй раз направить катера в Керченский пролив, спровоцировать там конфликт, после чего ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов. Реализовать эту идею, по словам депутата, не решился тогдашний глава МВД Арсен Аваков.

25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу.

ФСБ завела уголовное дело о нарушении госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.