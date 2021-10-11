Украина потребовала «наказать» Россию за инцидент в Керченском проливе

В Киеве уверены, что международный арбитражный суд в Гааге признает Россию виновной по делу об инциденте в Керченском проливе в 2018 году. Ранее Москва воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража, сообщается на сайте МИД Украины.
В Гааге до 16 октября
Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесёт ответственность за грубые нарушения морского права, — говорится в заявлении МИД.
Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач рассказал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко планировал во второй раз направить катера в Керченский пролив, спровоцировать там конфликт, после чего ввести чрезвычайное положение и добиться переноса президентских выборов. Реализовать эту идею, по словам депутата, не решился тогдашний глава МВД Арсен Аваков.
25 ноября 2018 года суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу.
ФСБ завела уголовное дело о нарушении госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.