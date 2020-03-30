https://static.news.ru/photo/fe71f930-731f-11ea-ba5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины допустили возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики. Принятие этого решения будет зависеть от динамики распространения коронавируса в стране.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы не могут три месяца «просто так сидеть дома» в отсутствие финансовой подушки у большинства из них. Граждане должны зарабатывать деньги для запуска экономики, подчеркнул он в эфире телеканала ICTV.

Ранее Шмыгаль заявил, что ВВП Украины к концу 2020 года упадет на 4,8% на фоне пандемии. Без поддержки международных организаций, говорил он, стране грозит «пропасть финансового дефолта».

Коронавирус на Украине диагностирован у 548 человек, 13 скончались. В стране до 24 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации и введён карантин.

Во всём мире инфекцию подхватили более 786 тысяч человек, свыше 166 тысяч выздоровели, более 37 тысяч умерли. В России выявлено 1836 случаев заражения, 14 закончились летальным исходом, более 100 человек выписаны из больниц. На Москву приходится 1226 диагнозов COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.