Украина и Запад разработают план по сдерживанию «российской агрессии»

Украина совместно со странами Запада работает над трёхуровневым планом по сдерживанию «российской агрессии». Первый уровень представляет собою работу в сфере дипломатии, которая сводится к «сильным, своевременным публичным заявлениям в поддержку Украины» со стороны её партнёров. Второй — экономический, третий посвящён военно-оборонительному вопросу. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Второй уровень — экономический. Речь идёт о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект «Северный поток — 2», — сообщил Кулеба.

Третий уровень заключается в укреплении обороноспособности Украины при помощи партнёров. Речь идёт о предоставлении стране нового вооружения, расширении взаимодействия в области разведки, а также о повышении присутствия военного контингента в воздухе и на воде в Чёрном море.

Этот трёхуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнёрами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнёра для нас важна, — подчеркнул министр.

Ранее Киев и ряд западных государств периодически выражали обеспокоенность по вопросу якобы усиления «агрессивных действий» со стороны России на Украине и у её границ. В частности, глава Минобороны США Ллойд Остин выступил с заявлением о том, что российские испытания противоспутникового оружия и наращивание военной группировки «вблизи Украины» вызывают беспокойство Вашингтона. По его словам, и космические испытания, и развёртывание войск около Украины «не помогают безопасности».