Украина и США подписали хартию о стратегическом партнерстве

Продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Украину, намерены США. Об этом говорится в хартии о стратегическом партнёрстве США и Украины. Текст документа распространила пресс-служба американского госдепартамента.

США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией, — сообщается в документе.

Хартия была подписана во время визита делегации Киева в Вашингтон.

В документе отмечено. что подобные меры в отношении Москвы сохранятся до «восстановления территориальной целостности Украины».

Также документ сообщает о том, что США поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Также Штаты никогда не признают Крым российской территорией, при этом они поддерживают «нормандский формат» по урегулированию на востоке Украины, но считают, что Россия"направляет конфликт" в Донбассе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта.