https://static.news.ru/photo/2d94a080-baa9-11e9-969a-fa163e074e61_660.jpg ПТРК Javelin Фото: 7th Army Training Command from Grafenwoehr/wikimedia.org

Украина и США обсуждают условия новых поставок Вашингтоном противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. По его словам, американское руководство готово продать Киеву ракетные комплексы, запрос на продажу которых сделало украинское правительство, передаёт агентство « УНИАН».

Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий, — сообщил он.

В январе этого года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это поможет ускорить процесс закупок и сэкономит Киеву средства.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.