Украина и США обсуждают условия новых поставок Вашингтоном противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. По его словам, американское руководство готово продать Киеву ракетные комплексы, запрос на продажу которых сделало украинское правительство, передаёт агентство «
Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий, — сообщил он.
В январе этого года на Украине был принят закон, позволяющий Минобороны страны закупать вооружения за границей напрямую, без посредников. Это поможет ускорить процесс закупок и сэкономит Киеву средства.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны, СВР и МИД РФ тщательно наблюдать за шагами США по размещению ракет средней и меньшей дальности.