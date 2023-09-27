Украина хочет ударить ракетами по Сирии и Ирану: какие будут последствия

Фото: МО Украины

Власти Украины обратились к странам G7 с просьбой предоставить дальнобойные ракеты ВСУ, чтобы наносить удары по Ирану, России и Сирии. Что об этом известно?

Зачем Украина хочет атаковать Иран и Сирию

В документе, который оказался в распоряжении британской газеты The Guardian, говорится, что Киев предложил наносить ракетные удары по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, а также «по потенциальной производственной площадке в Российской Федерации». С такой просьбой киевские власти обратились к странам G7 в августе этого года.

Руководство Украины аргументирует свою позицию тем, что на заводах в ближневосточных республиках якобы производят дроны для спецоперации. Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Вышеперечисленные [удары] могут наноситься Вооруженными силами Украины, если [западные] партнеры предоставят необходимые средства уничтожения», — говорится в 47-страничном документе.

Что в России говорят про иранские дроны

23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что у США нет никаких доказательств того, что Россия использует дроны иранского производства в ходе спецоперации.

«Мы сегодня уже столько перечисляли заявлений разных деятелей — и национальных, и международных, — которые не имеют под собой никаких фактов, по крайней мере, факты никому не предъявлены», — сказал министр.

Глава МИД РФ напомнил, что представители Ирана многократно комментировали тему беспилотников и опровергали информацию, которая поступает от стран Запада.

«Они просили: „Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон“. Поэтому я не могу комментировать подобные заявления», — отметил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал информацию американских СМИ о том, что Тегеран поставляет Москве дроны собственного производства.

По словам представителя Кремля, издание The Washington Post публикует «очень много информационных вбросов в последнее время».

Чем для Украины обернутся удары по Сирии и Ирану

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru объяснил, что для ударов по ближневосточным странам ВСУ необходимы ракеты средней дальности, которых на данный момент нет даже у Вашингтона.

«Это ракеты средней дальности, которые американцы давно обязались произвести после того, как вышли из договора по ракетам средней и малой дальности. Если гипотетически предположить, откуда Киеву стрелять до заводов, — это порядка 2–3 тыс. км, даже 4 тыс. км. Это класс баллистических ракет сухопутного базирования, то есть подвижные пусковые установки, с которых можно запустить эти ракеты. У американцев сейчас таких комплексов в наличии нет», — сказал эксперт.

При этом Леноков считает, что если Украина будет атаковать Иран и Сирию, то ее «ударят по рукам».

«Они же грозят всему миру: европейцам, что проживающие там украинцы не простят, что им не помогают. Короче, революцию собираются там делать. Так и здесь: Ирану и Сирии пригрозили, да хоть Китаю, это они могут. Украина, мол, еще сильна, что угрожает Ирану, Сирии, России, ударить по их заводам, которые производят беспилотники. Это из области фантастики. Это попытка Украины сделать региональный конфликт континентальным. Их не раз за это били по рукам, потому что коллективный Запад не выдержит коллективную войну от слова совсем, но Украина провоцирует эти дела», — резюмировал военный эксперт.

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