Украина грозит «Гвардией наступления»: сколько тысяч призвали, чем вооружат По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, «Гвардия наступления» готова к активным наступательным действиям

Фото: Spc. Joshua Cowden/Global Look Press

Боевая машина пехоты M2 Bradley

Глава МВД Украины Игорь Клименко в ходе телемарафона сообщил о создании ведомством «Гвардии наступления», готовой, по его словам, к активным наступательным действиям. Руководитель силовой структуры добавил, что МВД сформировало восемь бригад. Сколько штыков получил Киев, на каких направлениях они могут пойти в атаку и как им противостоять — в материале NEWS.ru.

Чем вооружат «Гвардию наступления» Украины

Восемь бригад «Гвардии наступления» получат только западное оружие, включая американские БМП «Брэдли», предположил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что МВД Украины формирует не полицейские отряды, а полноценные высокомобильные и механизированные подразделения.

«Скорее всего, они будут не полицейскими бригадами, а полноценными высокомобильными и механизированными. МВД Украины выступает просто в качестве базы для создания новых бригад. Так же создавались 1-я, 3-я, 4-я, 14-я, 15-я бригады оперативного назначения так называемой Нацгвардии МВД Украины, „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru). „Гвардия наступления“ получит только западное оружие, включая американские БМП „Брэдли“», — отметил Суконкин.

Собеседник NEWS.ru не исключил, что «Гвардия наступления» получит и колесную, и гусеничную бронетехнику западного производства: БМП и БТР. По его словам, Киев может сформировать бригады, сопоставимые по комплектации с регулярной армией страны — ВСУ.

«Бригады „Гвардии наступления“ могут быть сопоставимы с регулярной армии Украины. Возможно, кто-то придет из бригад оперативного назначения, из добровольцев, может, придут оперативные сотрудники из полиции в обязательном или полуобязательном порядке. Плюс у Киева есть мобилизационный резерв после очередной волны», — добавил Суконкин.

Он допустил, что в «Гвардию» начнут вступать и украинские пограничники.

Фото: МО Украины

Сколько украинцев призвали в «Гвардию наступления»

Численность «Гвардии наступления» Украины может составлять до 24 тысяч бойцов, сказал NEWS.ru Суконкин. По его словам, это серьезная сила, так как речь фактически идет об армейском корпусе. Обозреватель объяснил, что в одной бригаде до трех тысяч человек, а Киев объявил о создании восьми подразделений.

«Бригада — около трех тысяч человек. Если МВД Украины создает восемь бригад, значит, у них около 24 тысяч бойцов, это серьезная сила, больше 20 тысяч как минимум, судя по всему. Это фактически армейский корпус. Вооружат их только западным оружием, других источников нет, если только что-то осталось у ВСУ советского», — сказал Суконкин.

Эксперт заметил, что на Украине все новые части получат западную технику. Он предположил, что в составе ВСУ, скорее всего, также формируется около 20 бригад.

На каком направлении «Гвардия наступления» пойдет в атаку

Суконкин не исключил, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым, в том числе с помощью «Гвардии» и частей ВСУ, и что под угрозой может оказаться Мелитополь.

«Предположительно, судя по всему, что мы видим и слышим, Киев может поставить задачу перерезать сухопутный коридор в Крым, сделать это главной своей стратегической целью. Вероятно, под нее попадет Мелитополь. Наступление в такой ситуации всегда ведется по дорогам. По полям можно организовать какие-то рывки, но для закрепления и уверенных действий нужны дороги», — рассказал Суконкин.



По его словам, на всех дорогах для отражения наступления подобных войсковых соединений необходимо создать оборонительные рубежи.

Фото: Министерства обороны Украины

Как противостоять «Гвардии наступления»

Отразить атаку войсковой группировки, подобной «Гвардии наступления» Украины, возможно сочетанием средств разведки, особенно с БПЛА самолетного типа, и действий противотанковых расчетов, артиллерии и авиации, рассказал Алексей Суконкин.

«Чтобы отбить атаку подобных сил, „Гвардии Украины“, нужно сочетание средств тактической разведки, например БПЛА самолетного типа, а также расчетов ПТРК, артиллерии и авиации. БПЛА обеспечивают вскрытие выдвижения сил противника от роты до батальона», — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что ВСУ могли уже начать наступательную операцию, но удары ВС РФ по местам их скопления делают невозможным концентрацию сил на определенном участке, так как киевские подразделения постоянно поражаются.

«Любому удару предшествует некое скопление войск. МО РФ сообщает об уничтожении войск ВСУ в местах скопления, мы не сидим сложа руки, места скоплений поражаются. ВСУ не могут сконцентрироваться на определенном участке, их планы постоянно срываются», — отметил Суконкин.

Обозреватель добавил, что наступление крупных сил, согласно уставу, начинается за 100 километров до первого оборонительного рубежа.

«Авиация и ракетные войска бьют по резервам противника на удалении 50–100 км от линии фронта. До 20–30 км подключается артиллерия, бьющая по площадям. В пяти километрах подключаются противотанкисты с ПТРК типа „Конкурс“, „Фагот“ и „Корнет“, они сжигают все, что движется», — рассказал Суконкин.

По его словам, перечисленный ПТРК не позволят украинской бронетехнике даже приблизиться к позициям ВС РФ.

Фото: Министерство обороны РФ Расчет 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С»

А что с Артёмовском?

Эксперт подчеркнул, что еще одной проблемой Киева является Артемовск (Бахмут), где ЧВК «Вагнер», по выражению Суконкина, «прокручивает мясорубку».

«Сейчас для Киева Бахмут стал мясорубкой, которую Пригожин прокручивает постоянно. Зеленский недавно заявил, что удержать Бахмут — главнейшая задача. И выполнять он ее хочет одновременно с контрнаступлением, так как потеря Украиной города снизит объемы западной военной помощи», — добавил Суконкин.

По мнению депутата Госдумы Михаила Шеремета, «Гвардию наступления» ожидает печальная участь. В разговоре с РИА Новости парламентарий рассказал, что любая попытка атаки со стороны ВСУ обернется самоубийством, так как на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны.

Как отметил депутат, попытки прорыва ВСУ будут купированы и обернутся для украинской армии огромными потерями, что лишь приблизит победу российской стороны и денацификацию соседнего государства.