Угроза цунами объявлена у берегов Аляски после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски в 91 км к юго-востоку от Перривилля. Специальные службы предупредили об угрозе цунами, сообщает Геологическая службе США.

Эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии в 789 км к северо-востоку от города Анкоридж, который расположен в южной части Аляски. Очаг находился на глубине в 46,7 километров. Никаких сообщений о пострадавших не поступало.

Побережье Аляски могут накрыть опасные волны в течение слудующих трёх-шести часов. Об опасности природного катаклизма также предупредили власти Гавайев. Первая волна цунами может достичь остров к 12:53 местного времени — 01:53 мск 30 июля.

Также об угрозе возникновения цунами сообщило японское национальное метеорологическое управление. Природный катаклизм может произойти в обширных областях Тихоокеанского региона после землетрясения на Аляске. В настоящее время сейсмологи разбираются, угрожает ли цунами территории Японии.

Ранее у берегов Панамы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр располагался в 107 километрах на северо-запад от города Пуэрто-Армуэльес с населением около 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 33 километров.