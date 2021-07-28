Угроза цунами объявлена у берегов Аляски после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Аляски в 91 км к юго-востоку от Перривилля. Специальные службы предупредили об угрозе цунами, сообщает Геологическая службе США.
Эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии в 789 км к северо-востоку от города Анкоридж, который расположен в южной части Аляски. Очаг находился на глубине в 46,7 километров. Никаких сообщений о пострадавших не поступало.
Побережье Аляски
Также об угрозе возникновения цунами
Ранее у берегов Панамы было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Его эпицентр располагался в 107 километрах на северо-запад от города Пуэрто-Армуэльес с населением около 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 33 километров.