https://static.news.ru/photo/630153a6-c064-11e9-83f8-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: youtube.com/Global Look Press

Жена бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигурантом уголовного дела. Под следствие она попала из-за предполагаемого давления на судей.

Супруга Атамбаева уже заявила, что не могла влиять на решения судей, поскольку никогда вообще не лезла в политику, сообщает RT .

Ранее News.ru сообщал, что Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев. Он пояснил, что экс-главу республики подозревают в причастности к незаконным сделкам с земельными участками. Бывший президент Киргизии был задержан 8 августа. В настоящее время он находится под арестом. В его доме при обыске было обнаружено большое количество оружия.