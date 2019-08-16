Жена бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Раиса стала фигурантом уголовного дела. Под следствие она попала из-за предполагаемого давления на судей.
Супруга Атамбаева уже заявила, что не могла влиять на решения судей, поскольку никогда вообще не лезла в политику, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев. Он пояснил, что экс-главу республики подозревают в причастности к незаконным сделкам с земельными участками. Бывший президент Киргизии был задержан 8 августа. В настоящее время он находится под арестом. В его доме при обыске было обнаружено большое количество оружия.