Учёные показали на видео распространение коронавируса по организму

Исследователи из США и Канады впервые смогли запечатлеть в реальном времени процесс распространения коронавирусной инфекции по организму мыши. Статья была опубликована в журнале Immunity. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Учёные
Для того чтобы отследить весь процесс, исследователи использовали биолюминесцентные метки и продвинутые методы микроскопии.
Как сообщается, для лечения некоторых мышей была использована плазма выздоровевших после COVID-19 людей. Одним вводили её до заражения, другим — после. В обоих случаях антитела действовали эффективно. Они или предотвращали распространение вируса, или останавливали его продвижение примерно к третьему дню.
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что даже после окончания пандемии коронавирус будет ходить и размножаться внутри популяции животных, тем самым создавая угрозу передачи его людям. По словам специалиста, главная опасность в передаче COVID-19 животным состоит в том, что в их организме вирус продолжит мутировать и распространяться на человека.