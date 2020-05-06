Учёные сдвинули срок окончания пандемии в РФ

https://static.news.ru/photo/49f36e2e-8f4b-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прогноз по завершению вспышки коронавируса в России отдалён на 24 августа 2020 года. Его сделали учёные Сингапурского университета технологий и дизайна, сдвинувшие свой прежний прогноз на неделю.

Специалисты прогнозируют развитие ситуации с инфекцией для многих стран, используя SIR-модель — математическую модель, учитывающую динамику по людям, восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Об этом сообщается в материалах университета.

Авторы модели отметили, что прогноз может меняться в любую сторону вместе с изменением текущей ситуации, а относиться к нему следует с осторожностью, без «чрезмерного оптимизма».

Ранее NEWS.ru сообщал, что риск заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции невысок, но существует. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн. По его словам, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов.