В Японии рассказали о природе примесей в вакцине Moderna

Примеси, обнаруженные в партии вакцины американской компании Moderna, применявшейся на территории Японии, оказались частицами нержавеющей стали. Об этом рассказали в японском Министерстве здравоохранения.

Соответствующие выводы были сделаны по итогам проверки, проведённой компанией Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением препарата Moderna в Японии. Подчёркивается, что частицы были элементами производственного оборудования и не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. При этом компании не удалось установить связь вакцинации и смерти двоих местных жителей, привившихся этим препаратом.