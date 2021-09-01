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В Японии рассказали о природе примесей в вакцине Moderna

16:36, 01 сентября 2021
В Японии рассказали о природе примесей в вакцине Moderna Фото: Jdidi Wassim/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Примеси, обнаруженные в партии вакцины американской компании Moderna, применявшейся на территории Японии, оказались частицами нержавеющей стали. Об этом рассказали в японском Министерстве здравоохранения.

Соответствующие выводы были сделаны по итогам проверки, проведённой компанией Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением препарата Moderna в Японии. Подчёркивается, что частицы были элементами производственного оборудования и не несут угрозы здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. При этом компании не удалось установить связь вакцинации и смерти двоих местных жителей, привившихся этим препаратом.

Ранее сообщалось, что Япония временно отказалась от вакцинации американским препаратом Moderna из-за обнаружения в нём посторонних веществ. Сообщения об этом поступили в Минздрав из разных центров вакцинации в стране. Компания Takeda Pharmaceutical сообщила о приостановлении использования препарата в количестве 1,63 млн доз и обещала приложить все усилия, чтобы ситуация не отразилась на доступности вакцин в стране.

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