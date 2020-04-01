Учёные положительно оценили результаты жёсткого карантина в Ухани

https://static.news.ru/photo/7eb9fa70-7424-11ea-aaee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режим жёсткого карантина, введённый в Ухани из-за распространения коронавирусной инфекции, помог предотвратить несколько сотен тысяч случаев заражения по всему Китаю к 50 дню с начала вспышки эпидемии. Также ограничительные меры прервали цепь передачи COVID-19 между больными и здоровыми людьми.

Такие выводу были изложены в работе сотрудников Американской ассоциации содействия развитию науки. Один из исследователей, профессор Кристофер Дай, заявил, что при отсутствии запрета на поездки в Ухани и экстренного реагирования на национальном уровне за её пределами сейчас в Китае уже более 700 тысяч человек заразились бы коронавирусом.

Анализ показал, что ограничения в работе общественного транспорта и отмена массовых мероприятий привели к снижению уровня заболеваемости.

Согласно исследованию, в городах, которые ввели эти меры до начала распространения в них коронавируса, наблюдалось намного меньше случаев заражения, чем в тех районах, где запреты были введены позже, — сообщается в журнале Science.

Всего в мире зарегистрировано более 859 тысяч случаев заболевания. В России коронавирус диагностирован у 2777 человек, 24 пациента умерли, 190 излечились. На Москву приходится 1880 случаев заболевания.

Как ранее писал NEWS.ru, КНР не грозит вторая волна распространения нового коронавируса, а ситуация с пандемией в мире начнёт нормализовываться уже в конце апреля. Такой прогноз дал 1 апреля ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.