Учёные: в будущем люди эволюционируют в крабов

https://static.news.ru/photo/7d4d8fb4-5d5b-11eb-b8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Британские учёные выдвинули теорию, согласно которой все живые существа, в том числе и люди, эволюционируют в крабов. Профессор Ланселот Боррадейл в своей статье уже написал, что несколько видов животных превратились в членистоногих в процессе эволюции вида.

Специалист утверждает, что у крабов очень удачная форма тела — они защищены крепким панцирем и при этом способны двигаться достаточно быстро, когда возникает такая необходимость. Также их клешни являются грозным оружием.

Боррадейл также подчёркивает, что в ходе эволюции живые существа уже пять раз «превращались» в крабов. При этом он отметил, что существует всего два биологических вида крабов, в то время как остальные виды просто похожи на этих живых существ, передаёт «Московский Комсомолец».

Соответствующее сообщение буквально поставило соцсети с ног на голову. Пользователи принялись с жаром обсуждать идеи исследователя. Одни согласились с ним, другие же назвали эту мысль бредом. Впрочем, большинство пользователей принялись спорить друг с другом, насколько быстро люди отрастят клешни и начнут ходить боком.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные заявили, что в последний год Земля стала вращаться быстрее и сутки стали короче 24 часов. Из-за этого эксперты предложили сократить одну минуту до 59 секунд.

Они обнаружили, что с прошлого года Земля вращается быстрее обычного, так что наши дни всегда немного короче 24 часов. Если в 1970 году было добавлено 27 дополнительных секунд в сутки, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли, то теперь встал вопрос об уменьшении секунд в минутах.