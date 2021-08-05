Учёные выяснили причину смертельно опасных осложнений после COVID-19

Канадские учёные из университета Альберты провели исследования, в ходе которого выяснилось, что смертельные осложнения после COVID-19 возникают по причине повышения белка, вызывающего цитокиновый шторм. О результатах исследования рассказали в статье, опубликованной в журнале mBio.

Учёные проанализировали плазму крови 120 человек с коронавирусной инфекцией и выявили повышенные уровни галектина-9. Они оказались значительно выше, чем даже у пациентов с онкологией и ВИЧ.

Авторы исследования рассказали, что во время болезни этот белок взаимодействует с клетками иммунной системы и заставляет их в ускоренном режиме высвобождать противовоспалительные цитокины. Резкое увеличение цитокинов приводит к разрушению здоровых клеток и тканей. Это, в свою очередь, способствует ещё большему высвобождению галектина-9 и активизации огромного количества иммунных клеток.

Учёные отметили, что цитокиновый шторм смертельно опасен. Такое системное воспаление приводит к длительной реабилитации — постковидному синдрому. Препаратов, подавляющих галектин-9, на сегодняшний день нет.

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