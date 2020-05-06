Участники военных игр жаловались на ухудшение самочувствия в городе Ухань

https://static.news.ru/photo/f038b81e-8fd9-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: © Kremlin Pool/Global Look Press

Некоторые участники Всемирных военных игр, которые проходили в октябре 2019 года в городе Ухань, сообщили о значительном ухудшении самочувствия.

Многие спортсмены, принимавшие участие во Всемирных военных играх, заболели. Недавно мы общались с военным врачом, который нам сказал: «Я думаю, что у вас был коронавирус, потому что многие члены этой спортивной делегации заболели», — заявила французская пятиборка Элоди Клувель.

Однако есть и те, кто серьёзно сомневается в том, что мог заразиться коронавирусом. Первые сообщения о распространении новой инфекции появились только спустя несколько недель после соревнований, передаёт «Интерфакс».

В конце ноября — начале декабря некоторые участники жаловались на боль в горле, кашель, пропадал голос, но никакие из этих симптомов не требовали особых мер и никогда не связывались с участием в военных играх, — сообщили бельгийские атлеты.

Как ранее информировал NEWS.ru, власти Исландии заявили о практически полной ликвидации вспышки коронавируса.