Участник Depeche Mode позавидовал привившимся от коронавируса россиянам

https://static.news.ru/photo/25c12a04-76a5-11eb-a50a-96000091f725_660.jpg Фото: Alessandro Bosio/ZUMAPRESS.com

Россияне — везучие люди, так как у них, в отличие от большого количества жителей других стран, уже есть возможность привиться от коронавируса. Такое мнение высказал участник группы Depeche Mode композитор Мартин Гор.

Он признался «Известиям», что вынужден ежедневно проверять, не появилась ли в Санта-Барбаре, где он живет уже 20 лет, возможность сделать заветную прививку. Невозможность привиться, посетовал он, негативно отражается на статистике заболеваемости. Из-за этого Гор сильно беспокоится за свою семью.

Россиянам очень повезло! То, что у вас уже идёт вакцинация, — очень круто! — восхищённо отметил композитор, с удивлением узнав о начавшейся прививочной кампании.

США лидируют по числу заразившихся и скончавшихся. Вакцинация началась в стране в декабре 2020 года. Сейчас там используют препараты от Pfizer/BioNTech и Moderna. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 13% населения страны. При этом власти штатов и городов жалуются на недостаточный объём поставок.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация от коронавируса началась на Украине.