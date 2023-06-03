«Убить побольше славян»: в ДНР назвали цель НАТО на Украине Сенатор Никонорова: у НАТО нет цели, чтобы Украина победила Россию в конфликте

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press AgencyMihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истинной целью НАТО в текущем конфликте Москвы и Киева является не победа Украины над Россией, а убийство как можно большего количества славян. Такое мнение высказала ТАСС член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова. По ее мнению, страны Запада в любом случае заставят Киев начать контрнаступление, иначе Украина превратится в «провальный проект».

У НАТО нет цели, чтобы украинская армия победила в этом конфликте. У Североатлантического альянса одна единственная задача — уничтожить как можно больше славян. Надо понимать, что мы все для них русские и это кровопролитие для них — удачное вложение средств, — сказала Никонорова.

Она отметила, что украинские военные уже начали «прощупывать почву», о чем свидетельствуют события в Белгородской области и атака дронов на столицу.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что после завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины Москва нанесет ответный удар. Он также предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю.

В свою очередь офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди также заявил, что Украина не сможет одержать победу в противостоянии с Россией. Если бы она прекратила сопротивляться, ее решение поприветствовали бы все, сказал он. Джиральди добавил, что Вашингтон не прикладывает усилия, чтобы прекратить конфликт.